Depuis plus d’un an maintenant, le monde connait une situation inédite. Des évènements historiques dont il est important de se souvenir pour les générations futures.Fermeture des commerces, adaptation du secteur Horeca, conditions de travail impactées, cette période a également permis de lancer de nombreuses initiatives qui méritent de ne pas être oubliées.

C’est dans cette optique que l’opération "Mémoire de Confinement" lancée par la Ville de Mons s’intègre à la plateforme nationale "Archives de Quarantaine", créée par l'Association des archivistes francophones de Belgique et le Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie. Cette plateforme regroupe les initiatives en cours et fournit les outils aux archivistes et autres acteurs en charge de projets similaires.

Depuis avril 2020, la Ville de Mons récolte des témoignages pour retracer l’histoire de la cité du Doudou durant la crise sanitaire. Le collège communal vient de valider plusieurs extensions à l’opération. "Le service des Archives va notamment publier en ligne, un questionnaire anonyme permettant à chaque citoyen montois d’offrir son témoigne, tout en préservant son identité", explique la Ville. "Ce même service participera également, en collaboration avec le Mons Memorial Museum, à la préparation et à l’enregistrer d’interviews filmées de différentes personnalités. L’objectif étant d’accumuler des collections muséales de bonne qualité et valorisables lors de futures expositions ou documentaires."

Les témoignages collectés seront conservés dans les archives montoises, mais pourraient également être mis en ligne sur le site et accessible au grand public. Le Musée du Doudou lui s’intéresse ainsi à tout témoignage en lien avec les symboles de la Ville : le doudou, l’image du dragon à l’internationale et le beffroi. Les témoignages, souvenirs, histoires sont à faire parvenir à l'adresse memoire.confinement@ville.mons.be.