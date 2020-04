Le projet de fusion entre le RFB et le RAQM a échoué.

La communication du Royal Francs Borains a eu l'effet d'un coup de tonnerre ce samedi dans le milieu du foot amateur montois. La fusion entre le RFB et le Royal Albert Quévy-Mons tombe à l'eau alors que le projet était sur les rails depuis de longues semaines afin de créer une grande entité dans la région de Mons-Borinage. Malheureusement, aucun dossier de fusion ne sera rentré dans les temps. C'est ce que le RFB a annoncé dans un long communiqué.

Le club de Boussu explique notamment qu'il a "eu comme leitmotiv dans les négociations de ne pas s’engager définitivement sans des garanties formelles et écrites du monde politique, et plus particulièrement de la Ville de Mons." Ce qui a visiblement eu le don d'irriter les représentants montois. "La Ville de Mons a pris connaissance avec stupéfaction des termes du communiqué des Francs Borains diffusé ce samedi", répondent les autorités communales montoises.

"Un effort qu’aucune autre Ville ne réalise en Belgique"

"En effet, compte tenu des moyens très importants que la Ville s’était engagée à apporter ce vendredi encore au futur club, le communiqué des Francs Borains est tout simplement indécent", poursuit la Ville de Mons. "Depuis le début du processus de discussion, la fusion des clubs de football est un projet soutenu par la Ville. (...) Les termes précis d’un accord ont d’ailleurs été convenus ce vendredi soir avec Hubert Ewbank et devaient être ratifiés ce lundi matin par le Collège communal."

© AVPRESS



Les termes d’un accord équilibré et raisonnable avaient donc été discutés avec le président du RAQM, lui-même président pressenti du futur club. "Aux termes de cet accord, il était prévu que la Ville consente un effort qu’aucune autre Ville ne réalise en Belgique pour soutenir un club de foot : moyens financiers, moyens humains, mise à disposition gratuite d’un stade de 8 000 places, entretien du stade et prise en charge des frais énergétiques. Autant dire, une formule 5 étoiles offerte clés sur porte au futur club. L’effort était énorme, mais ce n’était pas encore assez. En fait, ce n’est jamais assez, tant que c’est le citoyen qui paye !"

La Ville de Mons s'insurge donc complètement. "Nous regrettons que les Francs Borains méprisent ces efforts très importants qu’elle était prête à consentir, et regrettons plus encore que des entrepreneurs privés actifs dans le milieu footballistique borain prennent les pouvoirs publics pour un puits sans fonds. Nous sommes claires : nous partageons la nécessité d’une ambition footballistique pour la région, il est cependant inacceptable que certains imaginent que cette ambition portée par des acteurs privés soit financée sur le dos des contribuables montois."

"La Ville de Mons n’est et ne sera pas le bouc-émissaire du RFB !"

Et d'ajouter, sans tergiverser, que "le communiqué des Francs Borains tente en vain de masquer les raisons profondes de l’échec de cette union. Ce ne sont pas les 75.000 euros de plus réclamés par les Francs Borains à la Ville de Mons qui rendent le projet impossible en l’état, ni même le fait que la Ville refuse d’éjecter le club de Saint-Symphorien hors du Tondreau comme le souhaitaient les responsables du futur club."

© BELGA



"Le plan financier de la fusion n’était pas bouclé, quelque soit l’apport de la Ville de Mons", poursuivent-ils. "Il manque encore plusieurs centaines de milliers d’euros pour boucler le budget annuel. Il aurait été plus élégant de dire les choses clairement plutôt que de tirer sur le partenaire qui s’était engagé le plus loin possible dans les discussions. La Ville de Mons n’est et ne sera pas le bouc-émissaire du RFB !"

Malgré tout, la porte montoise reste ouverte. "Quoi qu’il en soit et malgré l’urgence sanitaire qui le mobilise, le collège communal finalisera comme prévu son offre ce lundi matin et reste disponible à l’avenir pour que ce projet aboutisse, une fois que les partenaires privés auront réuni le budget nécessaire au fonctionnement de club régional. Enfin, que les choses soient claires : il n’est pas question pour la Ville de Mons de payer des montants déraisonnables pour pallier l’insuffisance de partenaires privés."