"Bougons pour nos villages", c'est le mot d'ordre de l'opération qui va être lancée prochainement à Mons. Avec cette campagne, la majorité PS-Ecolo entend consulter les citoyens pour enfoncer le clou de la redynamisation des communes fusionnées.

"Je viens d'un village du Grand Mons et j'ai toujours entendu dire qu'il n'y en avait que pour le centre-ville", confie le bourgmestre Nicolas Martin. "La redynamisation du centre-ville, nous y travaillons activement, et c'était bien nécessaire. Mais nous voulons aussi porter la même attention dans les villages."

Investir dans les communes fusionnées, c'est d'ailleurs l'une des cinq grandes priorités de la mandature. Plusieurs actions ont déjà été entreprises pour y répondre. "Nous avons déjà dégagé des moyens importants pour les voiries, les infrastructures scolaires et sportives, les salles Calva ou encore le personnel affecté à la propreté. Nous avons déjà d'initiative couvert bon nombre de besoins de base que l'on retrouve dans tous les villages", poursuit Nicolas Martin. "À présent, nous sommes à la mi-mandature, et nous voulons intensifier cette dynamique en consultant les citoyens sur toute une série de demandes auxquelles nous ne pensons pas forcément."

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'application HOPLR. Lancée il y a deux semaines à Mons, elle compte déjà plus de 3.000 inscrits. HOPLR permet de connecter entre eux des citoyens d'un même quartier, mais offre aussi un nouveau canal de communication avec la Ville. Une réunion d'information s'est tenue mercredi soir pour présenter ce nouvel outil aux Montois. Dans l'assistance, des questions pratiques sur l'utilisation de l'application, la sécurité ou même déjà l'évocation d'un projet concret: dans un quartier, via l'application, des citoyens sont entrés en contact pour mettre sur pied un potager collectif. Reste à trouver un terrain adéquat. Une aide pourrait être demandée à la Ville de Mons, toujours via HOPLR. Un projet qui illustre parfaitement les objectifs poursuivis à travers la mise en place de cette application: développer la cohésion sociale et la dynamique de proximité avec les services communaux.

"HOPLR va être un moyen de consulter les citoyens pour sonder leurs attentes dans les différents villages, mais ce ne sera pas le seul, car nous savons qu'il n'y aura pas 100% de personnes connectées", embraie le bourgmestre. "À côté de ça, nous allons aussi tenir des réunions dans les différentes communes fusionnées. Le principe de la consultation vient d'être approuvé par le collège communal. Et nous avons un questionnaire sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. Nous allons interroger les citoyens pour voir ce qu'ils veulent pour leur village, mais aussi de manière plus générale, pour l'ensemble de la commune. C'est une opération qui va alimenter durablement les projets que nous développerons, comme l'opération Demain Mons avait pu le faire aussi. La rénovation du Waux-Hall par exemple vient de là, c'était une grande attente des Montois. Mais dans ce cas-ci, le fait d'avoir des consultations ciblées dans les villages, je pense que c'est inédit depuis la fusion des communes."

La communication sur ces consultations sera lancée très bientôt. Les citoyens peuvent d'ores et déjà réfléchir aux projets qu'ils voudraient mettre en place dans leur village.