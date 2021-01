Mons est une ville qui ne manque pas de sel, littéralement. Alors que le pays a essuyé une première offensive hivernale et que les éléments pourraient à nouveau s'exciter dans les prochaines semaines, la Ville de Mons a décidé de mettre du sel de déneigement à disposition des Montois.

Rappelons en effet que l'entretien du trottoir incombe à chaque citoyen, devant sa maison. Si un passant se casse la pipe après avoir loupé un triple axel imprévu devant votre demeure, il pourrait vous en coûter cher. Cet entretien du trottoir est d'ailleurs inscrit dans le règlement de police.

C'est le cas dans toutes les communes, mais à Mons, les citoyens vont donc pouvoir se servir. Une première distribution est déjà en cours dans les écoles primaires, tous réseaux confondus, ce qui représente 89 établissements au total. Pour les citoyens qui veulent épicer leur trottoir, des stocks seront disponibles dès ce vendredi à 13h, dans différents points du Grand Mons.

La Ville livre quelques recommandations au passage pour cet approvisionnement en libre-service: penser à ses voisins et ne prendre que la quantité nécessaire à son utilisation ; utiliser un contenant réutilisable pour emporter sa quantité de sel ; n’utiliser ce sel que lorsque les conditions climatiques le justifient. Généralement, la quantité suffisante à épandre est de 15 g/m². Ces big-bag seront accessibles jusqu'au lundi 1er février 2021.

"Nous avons souhaité lancer cette nouvelle initiative en vue de faciliter l’entretien des devantures des habitations des villages et quartiers de l’entité montoise. Avec le service des travaux, notre volonté est d’être efficaces et de renforcer les services à la population de manière simple et accessible. Nous allons également couvrir l’ensemble des écoles maternelles et primaires, tous réseaux confondus, ce qui constitue une première", souligne le bourgmestre Nicolas Martin. Et l'échevin des Travaux, Stéphane Bernard, de conclure: "La Ville de Mons multiplie les initiatives en cette période hivernale. Il nous tient à cœur d’apporter notre soutien tant aux citoyens montois qu’aux écoles fondamentales du Grand Mons."

Voici la liste des points où du sel sera disponible:

- Place de Ghlin

- Place de Nimy

- Place de Maisières

- Place de Saint-Symphorien

- Place de Spiennes

- Place d’Harveng

- Place d’Harmignies

- Place de Villers-St-ghislain

- Place de Cuesmes

- Place d’Hyon

- Place de Ciply

- Rue Briffaut (jonction avec la rue Robersart) à Nouvelles

- Place d’Havré

- Place d’Obourg

- Place de Saint-Denis

- Place de Flénu

- Place de Mesvin

- Place de Jemappes et Place de la Perche à Jemappes

- Place Nervienne et place de Bootle à Mons