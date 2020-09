C'est la rentrée du supérieur ce lundi. Une rentrée pour le moins particulière, marquée sous le signe du coronavirus. Les règles sanitaires seront de mise bien évidemment, et avec les mesures de distanciation, nos étudiants risquent de manquer de place dans les salles d'étude.

La Ville de Mons a donc pris ses dispositions pour les élèves du supérieur, mais aussi du secondaire. Elle a décidé de mettre gratuitement à disposition des étudiants demandeurs, un accès aux deux espaces publics numériques de Mons et Jemappes. Ils y disposeront de connexions wifi, d'ordinateurs et même d'un tableau interactif muni d'un dispositif de vidéoconférence à Mons.

Les deux espaces publics numériques sont accessibles aux étudiants les mardis, jeudis et vendredis. Le port du masque obligatoire, la désinfection régulière des mains et la distanciation sociale sont de vigueur. Les places sont d'ailleurs limitées. Il est donc nécessaire de passer un coup de fil préalable pour réserver.

"Dans ce contexte de crise, il est de notre devoir de mutualiser les ressources disponibles et de permettre à tous nos jeunes de travailler dans des lieux sécurisés et sereins, avec tout le matériel et l’accompagnement numérique dont ils ont besoin. Par cette initiative, nos bibliothèques illustrent clairement leur rôle social majeur", indique Catherine Houdart, Première Échevine en charge notamment des bibliothèques.