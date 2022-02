Les Montois vont de nouveau avoir la possibilité de bénéficier d’un budget d’investissement pour la mise en place de leur projet. Après avoir reçu 29 candidatures et sélectionné 14 lauréats, la Ville de Mons a en effet décidé de relancer son budget participatif. Quelques petits changements de règlement sont toutefois à signaler.

Le premier changement concerne le budget consacré aux projets des habitants. Alors qu’il était de 135 000 euros l’année dernière, il sera de 200 000 cette année. "Nous avons l’intention de voir émerger encore plus d’initiatives citoyennes et ainsi renforcer la démocratie participative", indique la Ville de Mons. "Un budget plus important a donc été mis en place permettant de voir les projets éclore un peu partout sur le territoire montois."

Pour pouvoir toucher un plus large public, les étudiants sont désormais également autorisés à proposer des idées de projet, qu’ils soient Montois ou non. Le dernier changement concerne les conditions de soumission d’initiative. Chaque dossier devra désormais contenir 30 signatures d’autres citoyens soutenant le projet. "Ces signatures ont pour but de montrer d’emblée l’adhésion d’une partie des citoyens et pousser encore plus loin la notion de participation citoyenne", confie la Ville de Mons.

Les Montois et étudiants pourront commencer à répondre à l’appel du budget participatif dès le premier mars jusqu’au 30 avril. Le formulaire de candidature et règlement du concours sont disponibles sur le site de la Ville de Mons. Une soirée d’information et de mobilisation sera organisée le 24 mars prochain à la salle Calva de Ghlin afin de présenter le projet aux citoyens. Le service Participation de la Ville ira également directement sur le terrain pour échanger, motiver et informer les Montois. Deux soirées d’accompagnement sont également prévues les 12 et 19 avril.

Les objectifs du budget participatif restent les mêmes. Il permet de développer la démocratie participative à Mons, améliorer le cadre de vie des citoyens, renforcer la cohésion sociale dans les quartier et permet à la population de voir aboutir des projets qui répondent à leurs besoins.

La Ville de Mons disposera de deux ans pour mettre en place les projets lauréats.