Il semble que la Cité du Doudou a tapé dans l'œil du promoteur Perpetum Energy. Mais le coup de foudre n'est manifestement pas réciproque. Après avoir remis un avis défavorable pour un projet de champ photovoltaïque sur un terrain à cheval entre Saint-Denis et Obourg, la Ville de Mons s'oppose à d'autres intentions du promoteur flamand.

Perpetum a en effet introduit une demande de permis pour ériger un champ photovoltaïque à Nimy. Le promoteur ne veut pas faire les choses à moitié puisqu'il ambitionne d'y installer 41.508 panneaux. À titre de comparaison, la plus grande installation wallonne du genre se situe actuellement à Tertre et compte 18.720 panneaux. Le village de Saint-Ghislain ne devrait cependant pas garder son titre très longtemps tant les projets d'envergure et les demandes de permis se multiplient ces derniers temps. À Pairi Daiza par exemple, 62.750 panneaux sont en cours d'installation. À Hensies, une demande de permis a été introduite pour installer 78.000 panneaux sur le site de l'ancien charbonnage. Derrière ces deux projets, on retrouve une fois de plus Perpetum Energy.