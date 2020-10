Le collège mise sur un nouvel outil pour redynamiser la deuxième commune la plus peuplée du Grand Mons.

On l'appelle la ZEC, pour Zone d'Enjeu Communal. C'est un nouvel outil à disposition des pouvoirs locaux depuis quelques mois pour l'aménagement du territoire. Et la Ville de Mons compte bien l'utiliser tel un défibrillateur pour ranimer le cœur de Jemappes.

Selon le Code de développement territorial wallon, une ZEC est ainsi "destinée à accueillir de manière indifférenciée la résidence, les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics et un réseau de mobilité douce."

La redynamisation de pôles urbains, voire ruraux est visée. Et la ZEC vise en fait à donner plus de libertés aux communes pour y parvenir. "C'est comme une gomme magique qui va nous permettre d'effacer les affectations du plan de secteur", traduit Maxime Pourtois, échevin de l'Urbanisme. "C'est un nouvel outil important qui va nous permettre de réfléchir au redéploiement que l'on souhaite donner au centre de Jemappes."