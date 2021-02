Ce n'est peut-être pas l'envie qui leur manque, mais aujourd'hui, les grandes puissances ne peuvent pas se mettre sur la figure comme bon leur semble et plonger le monde à feu et à sang. Des règles de droit encadrent les relations internationales, et l'ONU offre un espace de concertation.

Il aura tout de même fallu que la planète traverse deux guerres mondiales pour que ces règles et les Nations Unies voient le jour. Nous étions vers la moitié du 20e siècle, "plus jamais ça" était le mot d'ordre. Bien avant ça pourtant, certains militaient déjà ardemment contre la guerre. C'est le cas d'un avocat montois, Louis Bara (1821-1857). Il est plutôt méconnu aujourd'hui, mais l’historien du droit Wouter De Rycke a eu la bonne idée de l'exhumer de l'oubli dans le cadre de sa recherche doctorale.

Selon De Rycke, ses recherches lèvent le voile sur un épisode relativement méconnu de notre histoire et mettent en lumière le rôle important de Louis Bara dans le mouvement international pour la paix du 19e siècle.