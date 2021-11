Nicolas Martin et l’ensemble du collège communal de Mons font de la sécurité une priorité depuis le début de leur mandature. De nombreux changements ont d'ailleurs été opérés en ce sens au sein de la zone de police de Mons-Quévy. De multiples investissements ont également été consentis afin de renforcer la présence policière sur le terrain. La dotation de la Ville, destinée à la zone de police de Mons-Quévy, a pour cela augmenté de quatre millions d’euros dépassant ainsi la barre des 20 millions d'euros.

De nombreuses nouveautés ont été instaurées depuis 2018. "Les brigades Puma ont été mises en place afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans les quartiers sensibles dont celui de la gare", indique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "Un nouveau Chef de Corps, Jean-Hubert Nicolay, deux nouveaux commissaires divisionnaires et 19 nouveaux agents ont été engagés. Des radars anti-vitesse et des caméras urbaines ont également été installées. Une brigade cycliste, une canine et un commissariat mobile ont aussi vu le jour depuis le début de la mandature en 2018. Le règlement général de police a par ailleurs été revu."

Les investissements ont l’air de porter leurs fruits dans la cité du doudou puisque l’ensemble des indicateurs de criminalité sont en baisse. "Il était clair pour nous que la lutte contre l’insécurité ressentie par la population devait être prise en charge de façon prioritaire par la zone", déclare Nicolas Martin. "Nous n’avons pas hésité à mettre en œuvre des moyens tant matériels que humains pour répondre à cette attente citoyenne importante. Cela s’accompagne d’un Plan Zonal de Sécurité qui traduit concrètement les axes de travail. Criminalité, violences intrafamiliales, nuisances sociétales… tous les chiffres sont en baisse pour l’année 2021, ce qui nous encourage à poursuivre et même renforcer le travail de terrain dans la direction que nous avons fixée." Jean-Hubert Nicolay, Chef de Corps de la zone de police Mons-Quévy, se réjouit également de la bonne collaboration qui règne entre la Ville et la zone de police de Mons-Quévy.

Malgré ce bilan positif, la charge de travail des policiers reste tout aussi importante, notamment suite aux règles covid à faire respecter. "Les taux de criminalité sont effectivement en baisse mais cela ne diminue en rien la charge de travail des policiers qui doivent contrôler les règles covid en vigueur", explique Christian Henry, Procureur du roi. "Le nombre de procès-verbaux rédigés est donc sensiblement similaire aux années précédentes."