Pour beaucoup, ce samedi sera jour de fête. En effet, nos Diables Rouges entrent en compétition dans l’Euro 2020 contre la Russie, à 21h, à Saint-Pétersbourg. Alors même si l’autorisation a été donnée au secteur Horeca pour diffuser les rencontres, un protocole strict est à respecter.

La Police de Mons-Quévy a préparé activement et proactivement l’ouverture du championnat européen avec les différents acteurs concernés : cafetiers, particuliers, ASBL et autres associations désireux de se joindre à l’évènement sportif du moment. Ces derniers ont discuté avec la Police quant aux mises en place autorisées ou à prévoir.

"Le message et l’approche de la police s’inscrivent dans la même dynamique que celle engagée lors du week-end de non-Ducasse : pragmatisme, modération et respect des règles", commente la zone de police Mons-Quévy. "Les équipes comptent à nouveau sur le sens civique de chacun pour que cette compétition demeure un moment convivial dans le respect des législations, protocoles et mesures sanitaires en vigueur."

À bon entendeur...s’amuser et supporter, mais dans le respect des règles sanitaires.