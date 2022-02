La crise sanitaire n’est facile à vivre pour personne mais l’est d’autant moins pour les commerçants de l’Horeca ainsi que le secteur culturel qui ont dû fermer à de nombreuses reprises et doivent encore appliquer certaines restrictions. Laurie Caudron, tenancière du café des Brasseurs à Mons, vit également des moments difficiles mais a pu compter sur sa bonne étoile lors du plus fort de la crise. Son propriétaire l’a effet aidée financièrement à de nombreuses reprises lui permettant de ne pas mettre la clé sous la porte.

"La crise sanitaire a été très dure aussi bien financièrement que moralement", confie Laurie Caudron. "Dans ces moments difficiles, j’ai eu la chance d’avoir un propriétaire en or. Il est intervenu à de nombreuses reprises dans la prise en charge du paiement de mes loyers et m’a également versé de l’argent personnel pour me permettre de garder mon établissement et sortir la tête de l’eau."

Disposant d’une salle et d’un café de supporter de football, Laurie ne pouvait plus profiter de ces rentrées d’argent, lors de l'interruption du championnat de football, n’arrangeant rien à sa situation. "AB In Bev est également intervenu pendant trois mois pour m’aider mais sans Pierre, mon propriétaire, je n’aurais pu reprendre mes activités après le premier confinement. Entre ses prises en charge de loyer pendant deux mois, ses dons d’argent à hauteur de 500 euros et ses réductions de loyer de 50 % le reste du temps, son aide a été vraiment précieuse. Comme tout le monde, j’ai une maison à rembourser et une famille à nourrir, sans revenu, il m’était impossible de tout prendre en charge avec le seul salaire de mon compagnon. Je dispose d'une salle de réunion qui ne peut toujours pas en accueillir. Le championnat de football a repris mais avec les restrictions sanitaires dans les stades, les supporters sont beaucoup moins nombreux. J'ai donc vraiment eu de la chance de bénéficier de l'aide de Pierre, je lui suis extrêmement reconnaissante", poursuit Laurie Caudron

Depuis la levée de certaines restrictions, la vie de son commerce a quelque peu repris mais tout n’est pas encore rose à l’heure actuelle. "De nombreux clients ne sont pas vaccinés et ne peuvent donc toujours pas se rendre dans mon commerce", indique Laurie Caudron. "Mon chiffre d’affaires peine à remonter. J’espère que les restrictions seront vite levées pour que l’on puisse reprendre notre vie d’avant et envisager l’avenir sereinement. J’ai également une pensée pour tous les autres commerçants qui n’ont pas eu la même chance que moi et qui ont dû fermer leur commerce."

Le code orange qui devrait être annoncé par le Codeco de ce vendredi arrangera déjà les affaires de beaucoup de citoyens dont Laurie mais la route sera encore longue avant de retrouver la vie d’avant.