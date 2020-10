C’est une nouvelle vie qui s’offrira bientôt à Gianni Carrozzo. Atteint d’un pectus excavatum (aussi appelé thorax en entonnoir), le jeune homme est récemment arrivé à Phoenix, aux USA, afin de subir une lourde opération dont l’objectif est double : d’une part, réparer les erreurs commises lors d’une précédente opération réalisée en Belgique, d’autre part corriger la déformation de la cage thoracique et ainsi mettre fin aux insupportables douleurs subies par le Baudourois.

Les attentes de Gianni et de ses proches sont évidemment grandes. "Nous nous retrouvons à Phoenix parce que la première opération a été un véritable désastre", explique Giuseppe Carrozzo, le papa de Gianni. "Mon fils a été charcuté par un médecin qui nous avait assuré maitriser la technique. C’était il y a un an et depuis, mon fils souffre le martyre. La barre fixée dans son thorax ne cesse de bouger et les nerfs sont comprimés, ce qui donne lieu à des souffrances terribles."

La première phase de l’opération, programmée le 22 octobre, consistera à enlever cette barre. "Ce sera extrêmement délicat car nous avons appris que les poumons et le cœur ont adhéré à celle-ci. Il faudra parvenir à enlever ces adhérences, enlever la barre et en insérer trois nouvelles. Une seule ne serait pas suffisante vu la pathologie. Les risques sont élevés, il y a beaucoup de stress autour de cette opération mais aussi un très grand soulagement."