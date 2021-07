Ce 30 juillet est marqué par la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Cette année, les Nations Unies ont voulu placer les victimes de la traite d'êtres humains au cœur de la campagne et souligner l'importance d'écouter et d'apprendre des survivants.

Une campagne "Cœur bleu" est lancée afin de mobiliser l’opinion pour lutter contre la traite d'êtres humains et ses conséquences sur la société. "Le cœur bleu symbolise le désespoir des victimes de la traite et nous rappelle la cruauté de ceux qui achètent et vendent d’autres êtres humains", indiquent les responsables de la campagne.

En Belgique, plusieurs villes ont décidé d'illuminer symboliquement en bleu plusieurs bâtiments historiques. C'est le cas à Mons où le beffroi affichera la couleur de circonstance. "La traite des êtres humains prive les personnes qui en sont victimes de leurs droits, anéantit leurs rêves et leur enlève leur dignité. Tous les ans, des millions de victimes sont exploitées, prises au piège de cette forme moderne d’esclavage", rappelle la Ville de Mons qui soutient la campagne "Cœur bleu".