Les travailleurs ouvriers et employés mènent, depuis trois semaines, des actions de grèves, d'arrêts de travail ou d'assemblées générales sur le site de H&M Logistics de Ghlin. Selon le Setca, les tentatives de rencontres avec la direction restent sans effet et le blocage est donc total.

"Nous avons provoqué par deux fois une rencontre avec la direction, dont encore mercredi matin", a indiqué le syndicat dans un communiqué, "mais nous avons dû constater un blocage de la direction de vouloir négocier le moindre point qui permettrait de débloquer la situation et de retrouver une activité normale. Cette attitude nous donne l'impression que la direction veut au travers de ce conflit casser du syndicat."

Le site de l'entreprise est actuellement presque à l'arrêt total et les marchandises qui doivent normalement alimenter différents pays européens ont été transférées vers l'Italie et l'Espagne, ce qui, précise de syndicat, engendre des coûts de transports supplémentaires. "Malgré ces surcoûts de transports, la direction reste ferme et insensible à nos revendications et à la situation difficile vécue par les travailleurs. Le Setca déplore cette attitude qui est totalement irresponsable et qui risque, à terme, de mettre en difficulté le site de Ghlin", poursuit le syndicat socialiste.

"Au vu des résultats nets de l'entreprise en 2021, soit 1,5 millions euros, et les sommes distribuées à certains travailleurs sur ce même exercice, les travailleurs demandent, même pour une période déterminée, une intervention dans leurs frais de déplacement ou autre avantage pour faire face aux coûts de la vie", a encore souligné le Setca qui attend la convocation du bureau de conciliation "qui ne se réunira vraisemblablement pas avant le 30 juin."