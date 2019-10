Le Brussels Beer Challenge s'installe pour la première fois à Mons.

Le Hainaut est sans aucun doute la plus brassicole des provinces wallonnes. Et pourtant ! Jusqu’ici, le Brussels Beer Challenge n’avait encore jamais fait escale dans la région. Après avoir posé ses valises à Liège, à Namur et l’an dernier à Malines, le concours de renommée internationale s’installe le temps d’un week-end dans la Cité du Doudou.

"Cela faisait un moment que l’on souhaitait venir à Mons, ce sera désormais chose faite", s’enthousiasme Thomas Costenoble, co-organisateur. Reconnue pour son histoire, son folklore et sa culture, Mons s’imposait naturellement pour l’organisation de cette huitième édition. "Grâce à ses nombreux événements et sa vie estudiantine, cette ville animée constitue un cadre parfait pour accueillir pareille compétition."

Et quelle compétition ! Ce sont près de 1650 bières qui seront mises en compétition ces vendredi, samedi et dimanche. "Le concours est ouvert à toutes les brasseries capables de produire un certain volume, c’est-à-dire dix hectolitres, puisqu’il faut que les consommateurs puissent retrouver assez facilement les bières primées." 90 dégustateurs venus de 35 pays différents auront la difficile mission de trancher et de distinguer les mets houblonnés proposés.

Les bières seront préalablement divisées en une cinquantaine de catégories, basées sur l’origine, la typicité et le style. Au bout de trois jours de dégustation, les meilleures bières de chaque catégorie décrocheront la médaille d’or, d’argent de ou de bronze. "Ce sont un peu les jeux olympiques de la bière, en fait !", sourit encore Thomas Costenoble.

S’ils ont la chance de décrocher le précieux sésame, les brasseurs pourront l’utiliser comme outil de qualité et de commercialisation. Le Brussels Beer Challenge est en effet un guide pour les consommateurs à la recherche de qualité et de bières savoureuses et de caractère. Le concours constitue en plus une plateforme où les brasseurs internationaux peuvent travailler en réseau et promouvoir activement leurs produits.

La proclamation des résultats se fera en novembre, lors du salon Horeca Expo de Gand.