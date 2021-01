La N51 qui relie Mons au Borinage est un axe stratégique pour toute la région. Elle pourrait bientôt servir de piste pour le fameux Bus à Haut Niveau de Service, le BHNS. Il figure en effet dans les projets sélectionnés par le gouvernement wallon dans le cadre du plan de relance européen.

Les BHNS sont des bus modernes, écologiques et confortables. Prioritaires sur leur ligne et particulièrement fréquents, ils ont pour but de désengorger des axes trop prisés par les voitures. Deux lignes de ce nouveau type de transport en commune prennent forme à Charleroi et à Liège. À Mons, le projet était dans les cartons et se trouve désormais sur la voie de concrétisation en étant repris dans le plan de relance européen.

Ce plan vise à investir massivement dans une Europe verte, résiliente et numérique. La Wallonie dispose ainsi d'une enveloppe de 1,48 milliard d'euros. Ce vendredi, le gouvernement wallon a sélectionné les projets qui seraient intégrés dans ce plan de relance, et le BHNS reliant Mons à Boussu a été retenu pour un montant de 30 millions d'euros.

"C'est un enjeu de mobilité extrêmement important pour Mons et le Borinage", souligne Charlotte De Jaer, échevine de la Mobilité. "30% des flux automobiles vers Mons, que ce soit pour se rendre à l'école ou au travail, viennent du Borinage. Ces sont des utilisateurs potentiels du BHNS, un bus qui permettra de désengorger nos routes et rendre la planète plus verte. Des budgets étaient déjà inscrits au Plan infrastructures de la Wallonie pour mener des études préparatoires. Avec ce budget européen, nous allons pouvoir concrétiser le projet."

Pour l'échevine de la Mobilité, c'est donc une excellente nouvelle. "Ce sont des bus qui circulent en site propre partout où c'est possible. La ligne sera en outre équipée de feux intelligents pour que les bus soient systématiquement prioritaires. Cette ligne est déjà bien desservie aux heures de pointe, mais le BHNS permettra d'augmenter encore la fréquence. On devrait arriver à un bus toutes les cinq minutes. Nous aurons donc des bus plus rapides, plus confortables et plus fréquents. De quoi inciter les gens à laisser leur voiture pour utiliser le BHNS", prédit Charlotte De Jaer.

Les projets soumis aujourd’hui par la Wallonie doivent maintenant faire l’objet d’une mise en cohérence par le gouvernement fédéral avant de les soumettre pour un premier avis à la Commission européenne. Il faudra donc patienter encore un peu pour sabrer le champagne. Mais le projet semble en bonne voie.