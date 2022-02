Johan Borraccetti, gérant du Central, a pu compter sur les commerçants et artisans de la région pour se réinventer.

En plus de boire une bonne bière, il sera désormais possible de se restaurer au café "Le Central", présent sur la Grand’Place de Mons depuis de nombreuses années. Mais l'établissement ne s'arrêtera pas là au niveau des nouveautés, il va en effet accueillir du nouveau mobilier dès cet après-midi. Les équipes de Feel Wood Création se sont chargées d’imaginer et créer la nouvelle décoration du bar. Ils ont également pu compter sur le soutien de DAO Assist pour mettre en place les structures métalliques durant toute la journée de ce lundi.