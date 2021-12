Il n'y a pas que sur les terrains que les Ladies du club de rugby de Mons s'illustrent. Elles ne manquent en effet pas non plus leurs rendez-vous en dehors des gazons et viennent le prouver en sortant leur traditionnel calendrier. Cette sortie annuelle est très attendue par les fans ainsi que les Montois désireux de soutenir l’équipe féminine de rugby de la ville. Bien que la crise sanitaire ait eu raison des dernières éditions du calendrier, les Ladies se sont à nouveau mobilisées pour renouer avec la tradition. Le thème du street art sera à l’honneur dans cette édition 2022.

© D.R.

Après des absences liées au Covid, le calendrier des Ladies du club de rugby de Mons fait donc son grand retour. "Chaque année, le calendrier de l’équipe féminine de Mons est très attendu et de plus en plus demandé", explique Camille Beauvois, du club de rugby de Mons. "Suite à la crise sanitaire, nous n’avons pas pu créer de calendrier ces dernières années, c’est donc avec joie que nous avons pu renouer avec notre tradition."

© D.R.



En plus de mettre à l’honneur l'équipe féminine du club de rugby de Mons, ce calendrier 2022 permettra également de découvrir quelques œuvres d’art de la Cité du Doudou. "Les Ladies ont choisi le thème du street art pour cette édition", poursuit Camille Beauvois. "Mois après mois, les membres de notre équipe féminine vous emmèneront à la découverte des œuvres d’art qui colorent les rues de Mons."

© D.R.

Ce calendrier haut en couleur est vendu au prix de dix euros. Les bénéfices permettront au club de rugby de se procurer du matériel ainsi que de financer les déplacements de ses joueuses. Il peut être commandé par mail à l’adresse : info@rugbyclubmons.com. L’équipe féminine du rugby club de Mons précise, et rassure les plus sceptiques, que "notre vernissage s’est tenu en petit comité, respectant les règles strictes des derniers CODECO."