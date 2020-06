L'établissement était déjà présent à Dour.

Si le secteur horeca a payé un lourd tribut à la crise, certains professionnels sont parvenus à tirer leur épingle du jeu et à garder la tête hors de l’eau. Alessandro Cali fait partie de ceux-là. Propriétaire du Cali’Fornia Diner de Dour, il s’apprête à ouvrir un deuxième établissement, idéalement situé sur la Grand-Place de Quaregnon.

Le projet n’est pas vraiment neuf mais la crise sanitaire a bousculé les choses. "C’était dans un coin de la tête car nous avions déjà de nombreuses demandes pour des plats à emporter et à livrer", explique le gérant. "Nous avons évidemment misé sur cela en période de crise et avons constaté que la clientèle répondait présente. L’opportunité d’ouvrir à Quaregnon s’est présentée et nous l’avons saisie."

À Quaregnon, il ne sera cependant pas possible de consommer sur place et de s’imprégner d'une ambiance typiquement américaine. "Il ne sera possible que d’emporter ou d’être livrés. Nous conservons en revanche la même formule : nos produits sont sélectionnés avec soin et sont locaux. Notre pain vient de la boulangerie Simon à Saint-Ghislain et notre viande de l’élevage familial Anne et Michel, à Hainin. Les clients retrouveront exactement la même carte."

Les travaux pour permettre une ouverture rapide à Quaregnon vont bon train. Alessandro Cali espère pouvoir accueillir les premiers clients dès le début du mois de juillet, au plus tard à la mi-juillet. "Nous devons encore meubler la cuisine et obtenir quelques autorisations. Mais ça peut aller vite." Notamment parce que le travail au niveau de l’atmosphère même du restaurant sera moins poussé qu’à Dour.

"Il faudra mettre une nouvelle équipe en place, nous créerons donc de l’emploi. Mais dans un premier temps, afin de permettre une ouverture dans les meilleures conditions possibles, c’est le personnel de Dour qui sera mobilisé. L’établissement dourois sera alors fermé trois à quatre semaines." Notons que si ce dernier pouvait rouvrir officiellement ses portes ce lundi, il n’en a rien été.

Pour des raisons de sécurité et parce qu’il est impossible de respecter les mesures gouvernementales (notamment une distance d’1,5 mètre entre chaque table), seules les livraisons et les commandes à emporter sont toujours assurées. Il ne devrait rouvrir qu’aux alentours du mois de septembre.