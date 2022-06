La foule était présente en masse pour assister à l’un des temps forts des festivités du Doudou. La montée du Car d’Or s’est passé sans embuche laissant présager une année de bonheur dans la Cité du Doudou. Une bonne nouvelle après les multiples annulations de Ducasse dues à la crise sanitaire.

Le dimanche est certainement le jour le plus attendu par les Montois. L’émotion était encore une fois très grande ce matin dans les rues de Mons et l’ambiance était à son apogée. Des milliers de Montois s’étaient rassemblés pour un des moments forts du Doudou à savoir la Montée du Car d’Or. D’ailleurs, ce dernier n’attendait plus que les bras des valeureux guerriers pour l’aider à monter la rampe sainte Waudru.

C’est dans une atmosphère de fête et une ferveur que l’on retrouve nulle part ailleurs que les Montois ont poussé le Car d’Or de toutes leurs forces pour qu’il franchisse la montée d’un seul coup, sans s’arrêter. À son arrivée en haut, des cris de joie ont retenti. Comme un seul homme, les Montois ont laissé éclater tout l’amour qu’ils portent à la Cité du Doudou. Le Car d’Or est monté sans heurt ni malheur. La ville sera couverte de bonheur pendant au moins un an.