Avis à celles et ceux qui aiment pousser la chansonnette et tester leurs connaissances en matière de chanson française : l’équipe de N’Oubliez pas les paroles cherchent en effet des candidats belges, notamment en région montoise. Les candidats pourront présenter le casting à distance, où ils veulent et quand ils veulent, sur base d’une simple inscription. Un Montois parviendra-t-il à briller dans la célèbre émission de Nagui et à s’imposer comme un redoutable participant, à l’image d’Alessandra ?

La jeune Louviéroise, alors âgée de 21 ans et étudiante à l’Université de Mons avait en effet battu des records en empochant 220 000 euros en l’espace de 16 participants. De quoi, probablement, donné l’envie à certains de tenter leur chance. D’autant que la procédure pour tenter de décrocher le précieux sésame est simplifiée et peut désormais être bouclée à distance. "C’est comme un casting classique mais il se déroule à domicile, en trois étapes", précise Anthony, directeur de casting.

"Il y aura une sélection téléphonique où le candidat devra chanter au téléphone, une seconde étape où il tournera une vidéo avec une présentation personnelle et des chansons sur karaoké et finalement une troisième étape, avec un test de paroles, à réaliser en visio." Les candidats, qui doivent être âgés d’au minimum 18 ans, devront dès lors être suffisamment équipés, c’est-à-dire avoir sous la main de quoi se filmer et lancer des chansons, et évidemment disposer d’une bonne connexion internet. Ils seront évalués sur base de trois critères.

À savoir la justesse de la voix, le sourire et la connaissance de paroles de chansons de variété française. "Le principal conseil que l’on peut donner, c’est de s’amuser, de danser, de chanter, de prendre du plaisir à passer ce casting !" Et évidemment d’avoir une connaissance aussi large que possible des grands classiques et des titres moins connus de la chanson française. En cas de sélection, les candidats devront bien sûr trouver les moyens et le temps de se rendre à Paris.

D’ici là, les inscriptions sont possibles par téléphone au 01/49 17 84 20, via inscription.noplp.tv ou directement via la page Facebook CastingNOPLP.