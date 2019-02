L'entreprise veut réduire ses émissions de CO2 d'au moins 20% d'ici 2030, grâce notamment aux véhicules électriques.

Elio Di Rupo et le CEO de bpost, Koen Van Gerven, ont inauguré officiellement vendredi matin le centre de distribution le plus écologique de Belgique à Mons. La structure nichée au bord de la route de Wallonie n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'elle a ouvert ses portes fin 2013. Mais elle a depuis fait l'objet d'aménagements.

Des travaux d'isolation ont ainsi été menés. La toiture du bâtiment est équipée de panneaux solaires. Et des véhicules totalement électriques sont venus renforcer la flotte utilisée pour la distribution des lettres et paquets à Mons. "Le centre de distribution montois consomme ainsi 18 % d'électricité en moins et 55 % de gaz en moins par rapport à la moyenne des autres centres", relève Koen Van Gerven, CEO.

La tendance n'est pas nouvelle chez bpost. Depuis 2007, l'entreprise a réduit ses émissions de CO2 de près de 40 %. Si bien que pour la sixième année consécutive, l'IPC, réseau international d'opérateurs postaux, vient de décerner à bpost le titre d' "opérateur postal le plus vert". Et Koen Van Gerven entend bien conserver cette place en haut du podium.

Objectif: -20% d'émissions de CO2 d'ici 2030

"Les aménagements réalisés au centre de distribution de Mons sont une première étape. Les autres centres vont suivre", prévient le CEO. "Chaque jour, nous distribuons 300.000 colis et 8 millions de lettres. Par ailleurs, le volume de paquets augmente et les clients veulent toujours plus de rapidité. C'est dans ce contexte que nous ambitionnons de réduire d'au moins 20 % nos émissions de CO2 d'ici 2030, ce qui rejoint l'accord de Paris signé en 2015. Pour atteindre notre objectif, nous aurons converti d'ici là 50 % de notre flotte de véhicules au diesel en alternative électrique."

Venu inaugurer le nouveau centre en tant que ministre d’État, l'ancien bourgmestre de Mons se réjouit des efforts entrepris par bpost. "On le voit à travers les manifestations des jeunes mais aussi des adultes, le climat est un souci majeur et légitime", commente Elio Di Rupo. "Nous ne devons pas attendre que la Chine, l'Inde ou Donald Trump se décident à réduire les émissions de CO2. Les mondes politique et économique ont une responsabilité terrible et nous devons agir là où nous le pouvons. Je félicite donc bpost qui montre l'exemple."