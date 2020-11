Cinq enseignes profitent du fonds d'impulsion.

La crise sanitaire a contraint bon nombre d’indépendants à suspendre voir à mettre fin à certains leurs projets. À Mons pourtant, la ville peut se réjouir du développement de deux commerces déjà bien implantés et de l’arrivée prochaine de trois nouvelles enseignes. Au-delà de l’ambition affichée par ces entrepreneurs motivés, on notera un autre point commun : tous bénéficient du fonds d’impulsion proposé par les autorités communales.

Ces primes concernent l’installation, le loyer ou encore l’achat et doivent permettre aux porteurs de projet de développer leur activité en répondant au mieux à la demande grandissante de la clientèle. C’est ainsi que la pâtisserie Mel Oh Cake, ouverte il y a deux ans et demi à la rue de Clef, prendra ses quartiers au numéro 11 de la rue des Fripiers, dans l’ancienne boulangerie Colson.