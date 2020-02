Les automobilistes de l'autoroute E19/E42 pensaient être enfin débarrassés des travaux depuis le début de l'hiver. Que nenni ! Il avait été annoncé déjà dans le courant de l'année 2019 que le chantier entre Obourg et Jemappes reprendrait durant le premier trimestre 2020, après une petite trêve hivernale. Mais il ne manquait plus qu'à savoir la date exacte. La Sofico, en charge des manœuvres, a finalement opté pour le 24 février, soit le premier jour des vacances de carnaval, révèlent nos confrères de Sudpresse.

Rassurez-vous, on ne vivra plus une situation aussi compliquée que durant ces deux dernières années. Le chantier ne concernera que trois ouvrages d’art en se concentrant sur le tronçon entre Maisières et la fin du pont-Canal. Dès le 9 mars, trois ponts (celui de Nimy, de la route d'Ath et celui qui passe au-dessus du chemin de fer) seront ainsi totalement rénovés.

Ce qui entraînera évidemment un aménagement des mesures de circulation : un tronçon de 3,5 kilomètres sera réduit sur deux bandes au lieu de trois. Et ce, dans les deux sens. Ce chantier devrait se terminer au début du mois de juillet et marquera la vraie fin de la galère qui a débuté en décembre 2018.

Depuis sa création dans les années 70, cette portion d’autoroute n’avait pas encore fait l’objet de réhabilitation en profondeur. Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget d’environ 49 millions d’euros HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico : le SPW Infrastructures.

Concrètement, les travaux auront permis de réhabiliter toute la largeur de l’autoroute en profondeur, de réfectionner les bretelles présentes sur le tronçon, les neuf ponts inférieurs sur lesquels reposent l’autoroute et un pont supérieur surplombant l’autoroute, de renouveler le système d’égouttage, de renouveler les panneaux anti-bruit et enfin de réhabiliter l’aire autoroutière de Bois du Gard.