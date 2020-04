La Sofico a annoncé la reprise de certains chantiers de la région.

Les routes sont désertées depuis plusieurs semaines mais la Sofico ne pouvait malheureusement pas en profiter pour faire avancer la plupart de ses chantiers. Mais désormais, le travail va pouvoir reprendre sur certains tronçons suite à une réorganisation du travail en interne au sein de plusieurs entreprises qui peuvent reprendre leurs activités.

Certaines opérations peuvent en effet être réalisées sur ces chantiers d’envergure en les ajustant aux mesures sanitaires dictées. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui décident de reprendre ou pas l’exécution de ces chantiers, en fonction de paramètres spécifiques : diminution d’hommes sur le terrain, mise en sécurité du personnel, disponibilité des matériaux ou de la sous-traitance éventuelle, typologie des travaux, etc.

Il s’agit donc d’un retour progressif à la normale, au cas par cas. Notamment pour le chantier de l'E19/E42 entre Nimy et Jemappes. "On note une reprise progressive de l’activité sous et sur les ponts, avec des équipes réduites, depuis la semaine dernière", précise la Sofico, gestionnaire du chantier. "Le filet de protection sous la bretelle du R5 sera par exemple retiré cette semaine."

Du côté de la N50, à Ghlin, le chantier n'a jamais été totalement à l'arrêt depuis le début du confinement. La Sofico signale qu'il se poursuivra toujours mais avec une activité réduite. En revanche, les travaux de démolition du pont du goulet de la Darse à Hautrage restent au point mort tout comme celui de la réhabilitation complète du pont de Pommeroeul, sur l'autoroute entre Mons et Tournai.

"A ce stade, il est encore difficile d’évaluer les retards qui seront accusés pour chaque chantier", ajouter la Sofico. "Tout sera évidemment mis en œuvre par les équipes afin de résorber au maximum les retards engendrés. Nous sommes en capacité d’interagir avec les entreprises et de très largement assurer le suivi de ces chantiers. De très nombreux contacts ont lieu dans ce sens depuis plusieurs jours et d’autres chantiers sont en passe de redémarrer. Enfin, à côté de ces opérations d’envergure, les traditionnels travaux d’entretien se poursuivent sur l’ensemble du réseau."