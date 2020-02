Le chantier de la gare de Mons a essuyé tellement de rebondissements et subi tant de retard qu’il en est devenu une source de plaisanterie. Dernière en date qui circule dans la Cité du Doudou : demander aux Chinois qui ont construit un hôpital en dix jours de terminer la gare de Mons.

Mais les plaisanteries pourraient tourner au vinaigre. Car ces importants travaux et l’aménagement de deux places de part et d’autre de la passerelle signée Calatrava bénéficient d’importants subsides européens. "Or, si les travaux ne sont pas terminés avant le 31 décembre 2013, nous pourrions perdre les subsides. 12 millions d’euros sont en jeu", a rappelé la députée Jacqueline Galant en interrogeant Elio Di Rupo en commission du Parlement wallon.

Le ministre-président a donc fait le point sur cet épineux dossier qu’il ne connaît que trop bien pour avoir donné le coup d’envoi du chantier lorsqu’il était encore bourgmestre de Mons. "Nous avons tenu récemment une réunion au sommet avec la CEO de la SNCB, l’architecte Santiago Calatrava, le ministre national de la Mobilité et le bourgmestre de Mons", a indiqué Elio Di Rupo. "Nous avons fait le point pour élaborer un nouveau calendrier. La SNCB a envoyé le 20 janvier le cahier des charges aux trois entreprises retenues sur base d’une procédure. Elles disposent de 6 semaines pour remettre leurs prix. La SNCB prendra les délais les plus courts possible, probablement 3 à 4 semaines, pour examiner les offres. Après cela, les travaux devraient reprendre."

Le ministre-président ajoute que selon les dernières prévisions, tous les travaux, places comprises, devraient être terminés pour le mois de juin 2023. Le délai serait donc respecté pour les fonds européens. "On ne peut rien reprocher à la SNCB. Elle a joué de beaucoup de contrariétés qui ne relèvent pas du tout de sa responsabilité", a encore précisé Elio Di Rupo. "Des entreprises ont pris les marchés à bas prix, ont demandé des suppléments, ont travaillé avec des sous-traitants et puis ça ne s’est pas bien passé. Il faudrait d’ailleurs que les gouvernements et les parlementaires s’emparent du sujet, car ces marchés publics, tels qu’ils existent aujourd’hui, ça ne fonctionne pas."