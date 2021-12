Les aménagements "street workout" viennent d’être finalisés et sont désormais accessibles au public.

Les sportifs passent d’agréables surprises à déconvenues ces derniers temps avec les décisions du Codeco qui ne font que changer. Dans cette période un peu spéciale pour eux, une éclaircie sort de la grisaille. La Ville de Mons vient en effet d’annoncer la création d’une aire de sport, street workout, sur le site du château des Ducs d'Havré. Les aménagements sont d’ores et déjà mis en place et, donc, à disposition des citoyens.

Comme le dit le dicton, "le sport, c’est la santé", force est de constater qu’en ces temps de crise sanitaire, les activités physiques se font de plus en plus rares. Les sportifs peuvent néanmoins se rassurer, la Ville de Mons vient de mettre en place une aire de sport au château des Ducs d'Havré, accessible aux citoyens. "Avec ma collègue Mélanie Ouali et mes collègues du collège communal, nous nous réjouissons de cet aménagement qui était, je le sais, fort attendu", indique Stéphane Bernard, échevin des Travaux à la Ville de Mons.

Cette aire de sport, de type street workout, a pu être mise en place grâce à la bonne coopération des services Travaux et Sport de la Ville de Mons. "Les aménagements sont désormais finalisés et les équipements mis à disposition des visiteurs", annonce Stéphane Bernard. "Cette réalisation a été mise en place grâce à la parfaite synergie entre les services Sports et Travaux. »

Les amateurs de sport et plus particulièrement de street workout peuvent donc se rendre à la rue du Château, 30 à 7021 Havré pour profiter de ces nouveaux aménagements. Pompes, abdos, tractions ou encore squats, tout est mis en place pour permettre aux visiteurs de se (re)muscler après les fêtes de fin d’année.