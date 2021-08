Si la rentrée se prépare dans les écoles, elle se prépare également en télévision. Et du côté de la RTBF, on a notamment misé sur une personnalité bien connue des Montois, et plus globalement des gastronomes : Jean-Philippe Watteyne. Le Montois, chef des enseignes Mitraillette et Rebelge, devrait en effet une nouvelle fois faire parler son talent dans une émission baptisée "What’s in the fridge", comprenez "qu’y a-t-il dans le frigo ?"

La première émission sera tournée à Mons, ce mercredi. "J’étais membre des Ambassadeurs, déjà diffusée sur la RTBF, mais ce n’est désormais plus le cas", explique le chef. "Je suis devenu très ami avec l’un des anciens réalisateurs de l’émission et nous nous étions toujours dit que l’on collaborerait sur un projet. Le confinement et la préparation de la rentrée audiovisuelle ont été propices à la réflexion autour de nouveaux projets."

À ce stade, impossible d’en dire plus, et notamment sur les dates de diffusion de cette nouvelle émission culinaire. Toujours sait-on que la participation des citoyens est indispensable. Un appel à candidats avait d’ailleurs été lancé par le chef, notamment via la page Facebook de son restaurant Rebelge. L’invitation a été entendue, puisque plus de 230 personnes s’y sont manifestées, plus ou moins sérieusement.

"Il était demandé aux personnes intéressées d’être disponible ce mercredi, pour la simple raison que l’on arrive chez eux sans qu’ils ne soient prévenus. Ils devaient également nous dire ce qu’il y avait absolument toujours dans leur frigo. Une fois débarqué, la première mission consiste à vérifier qu’ils ont dit vrai, histoire que l’on ne se retrouve pas avec un pot de choco et une carotte qui se battent en duel."

Cette première analyse doit permettre au chef de mettre en avant les producteurs locaux et le terroir. "C’est un moment d’échange. L’idée, c’est de sensibiliser la personne à ce qui se trouve à côté de chez elle et donc d’encourager le circuit-court. Imaginons que je découvre un pot de Chavroux dans ledit frigo. C’est dommage si une chèvrerie est implantée à 300 mètres là." Sur base du contenu du réfrigérateur, Jean-Philippe Watteyne se mettra alors aux fourneaux.

"On verra un peu comment ça se passe. En fonction du profil du candidat et du feeling, il n’est pas impossible qu’il soit amené à cuisiner avec moi." L’émission se veut donc ouverte et spontanée. Pour le chef, ancien finaliste de Top Chef, il s’agit d’une nouvelle belle expérience. Ce dernier dit en effet apprécier tout particulièrement le fait de sortir de ses habitudes. Devant un frigo qui pourrait réserver quelques surprises, nul doute qu’il devrait trouver son compte.