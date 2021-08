À Mons, le chemin de Bethléem est long. 1,2 kilomètre exactement. Il part de la chaussée de Beaumont à Spiennes, longe en grande partie la Trouille et débouche sur la cascade d’Hyon. Mais depuis quelques jours, la rumeur se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux : la Ville de Mons s’apprêterait à bétonner le joli chemin recouvert sur une bonne portion de pavés qui se marient plutôt bien avec leur environnement bucolique.

Les réactions indignées pleuvent évidemment. La majorité PS-Ecolo serait tombée sur la tête. Et pourtant… "On est en plein dans la fake news", réagit Charlotte De Jaer, échevine de la Mobilité. "Avec les services de l’Urbanisme, du Patrimoine, des Travaux et de la Mobilité, nous travaillons effectivement à la réhabilitation de ce beau chemin. Mais il n’est pas question de remplacer les pavés par du béton."

Si les autorités planchent sur le chemin de Bethléem, c’est qu’il présente un intérêt stratégique en termes de mobilité douce