L’Art habite la Ville continue d'embellir les rues et quartiers du territoire montois, amenant de nouveaux visiteurs et positionnant Mons comme capitale wallonne du Street Art. Le parcours compte aujourd’hui une cinquantaine d’œuvres réalisées par des artistes internationaux ainsi que des muralistes et graffeurs belges. Soutenu par de nombreuses figures de l'Urban Art, l’Art habite la Ville renforce le dynamisme et l’attractivité de nos espaces publics et participe à rendre l’art accessible en intégrant des œuvres originales en rue. L’objectif visé est d’inviter les citoyens et les visiteurs à prendre le temps de (re)découvrir la ville et de porter un regard neuf sur la cité.

Pour cette nouvelle fresque située sur la Place de Saint-Symphorien, sur la façade du restaurant Le Coq Wallon, la Ville de Mons a fait appel à l’artiste Serbe Wuper Kec (né Dejan Ivanović). Diplômé de l’École Polytechnique de Belgrade, il commence dès 2006 à s’intéresser au monde du street art et du graffiti. Peaufinant son art au fil de ses rencontres urbaines, il finit par s’intéresser plus particulièrement à la peinture murale.



Il trouvera finalement son identité grâce à une approche plus figurative que son travail initial. C’est ainsi qu’il commence à peindre plus régulièrement avec des pinceaux ; améliorant sans cesse la qualité de ses traits et de son travail. Wuper Kec se fait alors connaître pour ses fresques qui mettent en avant l’humain et la vie en Serbie. Depuis 2016, il consacre une partie de sa vie artistique à la peinture à l’huile et participe à de nombreux festivals à travers le monde.

"C’est dans ce cadre que nous avons entendu parler du travail de Wuper Kec et c’est un plaisir de l’accueillir à Saint-Symphorien. Sa superbe fresque autour du métier d’agriculteurs met en avant le terroir local à travers le chicon, un symbole fort de Saint-Symphorien" souligne le Bourgmestre Nicolas Martin.

De son côté, Wuper Kec a aimé prendre part au projet de l’Art habite la Ville : "les habitants ont vraiment été sympas avec moi et je suis très heureux que mon œuvre soit bien accueillie ici, sur cette jolie place de Saint-Symphorien."

En attendant de découvrir de nouvelles fresques, n’hésitez pas à partir à la découverte de la cinquantaine d’œuvres urbaines déjà visibles sur tout le territoire du Grand Mons.