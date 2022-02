La Cité du Doudou, ville du septième art? Non peut-être! Dans un peu plus d'un mois commencera la 37e édition du Festival international du Film de Mons. Pour marquer le coup et aiguiser l'appétit des cinéphiles, le Comptoir des Ressources créatives (CRC), le Plaza et le Club de la Presse du Hainaut ont eu la bonne idée d'organiser une journée sur les métiers du cinéma, avec un focus particulier sur le cinéma montois.

Le rendez-vous est fixé le 10 février au Plaza. La journée commencera à 14h avec une rencontre entre créateurs actifs dans le secteur du cinéma. Qu’ils soient amateurs, professionnels ou étudiants, le CRC Mons propose une régulièrement des rencontres de métiers propres à certains secteurs. Ici, place au cinéma. L'occasion de se retrouver entre membres d’un même secteur créatif, dans un cadre convivial, afin d’échanger sur les réalités et les obstacles communs, de s’inspirer avec des conférences, et de terminer avec un moment de réseautage.

Ce rendez-vous des créateurs sera suivi à 17h30 par la projection du documentaire Résistantes du cinéaste montois, Mehdi Semoulin. Alternant témoignages et reconstitutions, le film met en lumière le rôle clé tenu par des femmes dans les réseaux de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale dans la région de Mons-Borinage. Le réalisateur sera présent pour la projection.

Et pour clôturer en beauté, dès 20h20, c’est le grand retour des soirées Pechakucha Mons avec la 21e PechaKucha Night. Cette fois, le PechaKucha fera son cinéma ! L'occasion de découvrir des personnes de la région, qui viennent parler de leur parcours, des tranches de vie, des anecdotes... Comme chaque fois, les orateurs n’auront que 6 minutes 40 pour se livrer devant le public. Le mot clé de la soirée ? Inspiration. Les soirées PK sont avant tout des histoires racontées avec une esthétique très soignée et sans fil rouge entre elles, le but de la soirée est de sortir avec plein d'idées et d'images dans la tête, créer de la surprise et de l'inattendu.

Voilà donc une belle journée pour passer en mode cinéphile avant la 37e édition du Festival de Mons qui promet elle aussi de beaux moments d'échanges