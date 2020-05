Cette nouvelle structure va permettre de soutenir entrepreneurs, chercheurs et étudiants.

Un bâtiment situé sur le boulevard Initialis présentant plus de 1.000m² aménagés avec des espaces de travail, 3 salles de conférence et de réunion, des espaces créatifs, un cabinet des curiosités, un plateau d’expérimentation, un studio de tournage, un espace dédié à la réalité virtuelle ou encore un FABLAB… Voici le CLICK. Véritable ruche ouverte à tous, le CLICK a pour objectif de créer des conditions favorables à l’innovation et à l’émergence de projets créatifs. Laboratoire d’expérimentation d’idées, la mise à disposition d’expertises, mais aussi d’outils assurera une longueur d’avance aux porteurs de projets et aux entreprises.

Fruit d’une initiative conjointe entre IDEA, l’Université de Mons et de nombreux acteurs de l’entrepreneuriat, le CLICK devient donc le nouveau jalon de la créativité et de l’innovation au sein du territoire Cœur du Hainaut. La création d’un lieu propice à la stimulation créative et à l’innovation était préparée depuis plusieurs années en Cœur de Hainaut. Il y avait déjà eu le FABLAB Mons en 2014, puis le hub créatif Creative Valley en 2015. Le Living Lab pour les industries créatives avait suivi en 2016. Et ces diverses initiatives avaient permis de créer progressivement une communauté de porteurs de projets, d’entrepreneurs et de toute une série d’organismes publics partenaires.

Aujourd'hui, avec le CLICK, tous ces acteurs ont l'opportunité d'être regroupés sous un même toit. S'y ajoute une structure d'accueil pour chercheurs et étudiants entrepreneurs. Le CLICK tend ainsi à répondre à la demande d'encadrement émanant des porteurs d’idées qui souhaitent obtenir plus de moyens et de soutien dans la concrétisation de leurs projets.

Cette nouvelle initiative tombe à pic alors que les secteurs de la culture, de la créativité et de l’entrepreneuriat se trouvent touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. Évidemment, le CLICK ne va pas pouvoir tourner d'emblée à plein régime en raison des mesures sanitaires. Mais ses activités vont pouvoir débuter dès le mois de juin… de manière virtuelle!

Au programme, un Digital nomad tour qui présentera tout au long de l’été les différents services du CLICK et des partenaires permettant aux porteurs de projets de mieux comprendre cet écosystème. Le 17 juin, une Opening Party permettra de rencontrer l’équipe du CLICK et d’en savoir plus sur les services proposés. Suivront quatre forums d’échanges et d’idéation, en partenariat avec Technocité, pour penser ensemble le monde entrepreneurial de demain. Enfin, un programme d'accompagnement est déjà prévu fin août pour permettre aux porteurs de projets de tester leur concept.

Le CLICK, issu du portefeuille de projet FEDER « DIGISTORM », piloté par l’Institut Numédiart de l’UMONS rassemble plusieurs partenaires, à savoir : l’ASBL FABLAB MONS, le CETIC, Multitel, la Ville de Mons ainsi que l’intercommunale IDEA qui a récemment rejoint le portefeuille en reprenant le Hub créatif (anciennement Creative Valley). Caroline Decamps, directrice générale d’IDEA, et Philippe Dubois, recteur de l’UMons, se réjouissent de doter le territoire de cet outil performant, ayant pour but de stimuler et de dynamiser d’autant plus l’émulation créative du Cœur du Hainaut.