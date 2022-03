La levée des dernières restrictions rend possible l'organisation de manifestations folkloriques.

Le comité de concertation qui vient de se dérouler ce 4 mars résonne comme celui de la libération. Le Covid Safe Ticket disparait, tous comme les jauges dans les salles de spectacles, les limitations pour les rassemblements en extérieur et l'obligation du port du masque dans la plupart des endroits.

Le code jaune, c'est aussi la possibilité d'organiser des manifestations folkloriques de masse. A Mons, cela donne-t-il pour autant le feu vert pour l'organisation du Doudou et de la Cavalcade de Jemappes? Pas encore tout à fait. "On ne se base pas uniquement sur ce critère pour déterminer si ces événements pourront avoir lieu", nous explique-t-on du côté de l'hôtel de Ville. Néanmoins, tous les espoirs sont permis: "nous avons toujours avancé depuis le début dans l'organisation de ces événements comme si ils auraient lieu."

Les organisateurs ne seront donc pas pris de court. Mais il ne faut pas attendre une confirmation dans l'immédiat. Des réunions doivent encore se tenir entre les différents acteurs concernés par les deux manifestations et les décisions seront prises et communiquées "en temps et en heure".



Pour la cavalcade de Jemappes, qui se déroule du 16 au 18 avril, la décision ne devrait plus tarder à tomber. Quant au Doudou, c'est autour du12 juin qu'il est supposé se dérouler.