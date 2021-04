Ils estiment que les modifications sont minimes et déplorent toujours un manque de concertation.

L'idée de voir sept immeubles ériger sur la place de Bootle ne fait pas que des heureux dans la Cité du Doudou. Dès la présentation du projet Nova Mons l'an dernier, un collectif d'opposants s'est formé. Il dénonce notamment le gabarit des immeubles, la vente de l'espace public à des promoteurs privés, la démesure du projet, son impact sur la skyline montoise et le patrimoine ou encore les risques pour la mobilité.

Les réactions ont été nombreuses. Une pétition appuyée par plus de 850 signataires conteste le projet. Depuis, les promoteurs ont introduit des plans modificatifs qui ont été dévoilés cette semaine. Il est prévu de diminuer d'un étage les deux bâtiments les plus hauts. Un autre immeuble, qui était destiné à abriter un hôtel "shortsay" accueillera des kots. Et pour le reste, les promoteurs entendent mieux communiquer pour rassurer les riverains.

Mais pas de quoi apaiser les craintes du collectif Mons Cœur Urbain. "On cherche les modifications dans ces nouveaux plans. C'est un peu le jeu des sept différences", ironise Etienne Poulet, architecte membre du collectif. "L'aménagement actuel de la place de Bootle est nul et le bâtiment Belgacom qui est amené à disparaître a été une erreur historique. Nous ne sommes pas opposés à un projet à cet endroit-là. Mais on va répondre à d'anciennes erreurs par de nouvelles. Nous avons l'impression de revivre ce qui s'est passé à la côte belge où, contrairement à la France qui est protégée par une loi littoral, le politique n'a pas pu contenir la spéculation immobilière. Ça nous a donné d'énormes immeubles le long de la mer qui cassent le paysage. Il se passe la même chose à Mons."