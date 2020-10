Les écologistes qui participent au gouvernement ont annoncé que l'accord qui vient d'être conclu était le plus vert jamais passé au fédéral. Mais le collectif "Mons se bouge pour le climat", qui avait participé à l'organisation des marches de la jeunesse l'an dernier, estime qu'il en faudra plus pour répondre à l'urgence climatique.

"Il y a des éléments intéressants, notamment en matière de mobilité avec plus de moyens pour la SNCB et l'objectif d'avoir des voitures de société zéro carbone. Il faudrait par ailleurs une meilleure collaboration entre les différents niveaux de pouvoir pour développer une mobilité multimodale", commente Samuel Lippolis du collectif. "En matière d'énergie, c'est un peu plus inquiétant. On a annoncé une sortie du nucléaire, mais on laisse la porte ouverte au prolongement de centrales. Or, tout porte à croire que cette porte sera empruntée tant la Flandre freine des quatre fers une sortie du nucléaire."