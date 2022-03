Les instances de la zone de police ont rappelé, dans un communiqué, que l'accident de la route du chef de corps était survenu "dans le cadre privé et que le chef de corps n'était pas en service au moment des faits".

Après l'accident, la victime, seule en cause, avait été transportée dans un hôpital montois pour y recevoir des soins. Selon les instances de la zone, qui ont évoqué des informations de Sud Presse, "une prise de sang aurait été effectuée à l'hôpital Saint-Joseph dans le cadre des soins apportés au chef de corps". Selon la presse locale, "la prise de sang était largement positive en ce qui concerne l'alcoolémie". À ce stade, ont indiqué les instances du conseil de police, "le collège de police ne dispose pas des résultats de cette prise de sang".

Pour le Conseil de police, "la communication à la presse des résultats de la prise de sang d'un patient constitue une violation grave du secret médical et du respect de la protection des données en lien avec la vie privée". Le Conseil a également souligné que "compte tenu de l'impact que cette information, non vérifiée à ce stade, peut avoir sur l'image de la police de Mons-Quévy, le collège a décidé d'entamer une procédure à l'encontre du chef de corps". L'inspection générale de la police sera ainsi sollicitée afin de lancer une enquête préalable et de disposer de tous les éléments du dossier.

La réaction du collège de police publiée dans un communiqué lundi en fin de journée, n'est basée sur "aucune informations officielles autres que celles qui ont été publiées dans la presse". Selon Sud Presse, le chef de corps de la police de Mons-Quévy a été victime d'un accident, avec tonneaux, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. La victime de l'accident n'aurait été que légèrement blessée à la tête. Une prise de sang, réalisée dans un hôpital de Mons, aurait affiché un taux de 3,06 grammes d'alcool par litre de sang, alors que les policiers de la zone boraine avait constaté un éthylotest négatif.