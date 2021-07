Des logements pour réhabiliter le site de l'ancien athénée de Jemappes? C'est en bonne voie. Une demande de permis a été introduite par le promoteur SA Health Invest Construction pour y aménager six immeubles comprenant 54 appartements et autant de places de parking sous-terrain. Alors que la procédure suit son cours, le collège communal de Mons vient de remettre un avis favorable.

"Ce projet traduit concrètement la volonté du collège de redynamiser le cœur de Jemappes: le travail important mené par la Ville dans ce dossier en témoigne", souligne le bourgmestre Nicolas Martin. "Nous souhaitions réhabiliter ce chancre pour le transformer en un beau projet. C’est pourquoi nous avons convaincu des investisseurs de s’y intéresser, et négocié avec eux une approche très qualitative, basée sur des logements de typologie différente (1, 2 et 3 chambres) et accessibles aux familles. Le soin apporté aux abords, aux espaces publics et à l’aménagement global du projet en témoigne. C’est donc un beau projet de revitalisation du cœur de Jemappes qui va débuter."

À l’origine, pour ce site de 1,3 hectare laissé à l'état de chancre, le projet comprenait 61 appartements. Mais ce nombre a finalement été réduit à 54 afin de proposer de plus vastes espaces verts aux futurs propriétaires et locataires. Les autorités communales se réjouissent donc de voir un quartier moderne apparaitre dans un environnement verdoyant à Jemappes.

"Au-delà de la disparition d’un chancre, ce projet démontre bien la volonté du collège de faire cohabiter des projets ambitieux et modernes avec leur environnement historique. En effet, le bâtiment de l'ancien athénée datant du XVIIIe siècle sera préservé et réhabilité, ainsi que les murs d’enceinte du site. Un superbe projet qui permet de démontrer à nouveau le dynamisme de notre ville ", ajoute Maxime Pourtois, échevin de l'Urbanisme.

La demande de permis va maintenant suivre son cours. En bout de course, c'est le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne qui se prononcera.