Soucieuse de rapprocher police et citoyens, la zone de Mons-Quévy s'est équipée d'un commissariat mobile. Et si pour beaucoup, juillet et août riment avec vacances, ce véhicule unique en son genre sera bien de sortie cet été.

"Le commissariat mobile est un véhicule offrant les mêmes services qu’un bureau de police classique", précise la zone Mons-Quévy. "En plus de ses deux espaces distincts destinés à l’accueil du citoyen, le véhicule est équipé de toute la technologie nécessaire à une digitalisation des informations."

C'est donc un service complet qui est offert à la population, sur le terrain. Pas besoin de pousser la porte d'un poste de police. "Le commissariat permet aux policiers d’aller à la rencontre du citoyen au cœur des différentes entités, dans des endroits peu conventionnels : marchés hebdomadaires, places de village, brocantes et tous lieux propices au rassemblement de manière générale. Le policier est ainsi pleinement disponible pour le citoyen, et ce, au plus près de chez lui", ajoute la zone Mons-Quévy.

Du marché de Mons à la place de Saint-Symphorien en passant par celles de Givry ou d'Obourg, le commissariat mobile a prévu de faire huit sorties en juillet. Toutes les infos pratiques seront communiquées sur la page Facebook de la police Mons-Quévy.