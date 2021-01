L’art oratoire s’invite dans la Cité du Doudou. Cette année, pour la première fois, le concours Eloquentia ne sera pas organisé qu’à Bruxelles, il sera également accessible aux citoyens et étudiants montois. Les inscriptions seront ouvertes du 11 janvier au 15 février aux participants âgés entre 18 et 30 ans. Tous auront accès au premier tour mais pour espérer aller plus loin, il faudra redoubler d’efforts et convaincre un jury de choix.

Le concours est né en France et s’est rapidement développé pour finalement être proposé à Bruxelles et à Constantine. " Pour Bruxelles, il s’agira cette année d’une troisième édition", précise Clémentine Quévy, coordinatrice. "Dès la première année, nous avons rencontré un beau succès, tant au niveau du concours à proprement dit que des formations de prise de la parole."

Et rapidement, les demandes se sont multipliées. " Elles ont émané de Mons, de Charleroi ou encore de Louvain-la-Neuve. L’an dernier, nous avons donc lancé une étude de marché et décidé, malgré la crise, d’organiser le concours à Mons. Pour l’implanter dans la région, nous serons épaulés par un candidat passionné qui s’était présenté au concours de Bruxelles et qui, en tant que Montois, était passé entre les mailles du filet de sélection pour se hisser en quart de finale."

Les organisateurs espèrent évidemment que les Montois répondront à l’appel. " La première année, nous avions accueilli 70 candidats et l’an dernier, ils étaient 140, soit le double. C’est une belle expérience car les candidats ont tous accès au premier tour et, à l’annonce des résultats, profitent de quelques conseils du jury. Le but, c’est vraiment qu’ils en retirent quelque chose, qu’ils puissent s’améliorer par la suite."

Au bout du compte, les lauréats pourront prendre part au concours international devant un jury d’exception mais également empocher la somme de 500 euros (250 euros pour les deuxième et troisième candidats), en plus de bons à faire valoir auprès de partenaires. Les inscriptions seront clôturées le 15 février prochain. Le premier tour sera organisé les 24, 25 et 26 février, le second les 11 et 12 mars. La demi-finale aura quant à elle lieu la semaine du 22 mars et la grande finale la semaine du 29 mars.