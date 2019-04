Ceux qui attendaient avec impatience devant la page Facebook de la Ville de Mons le début du conseil communal auront été déçus. La séance a en effet été annulée, le quorum des élus n’étant pas atteint. C’est du côté de la majorité que des élus brillaient par leur absence. Après quarante minutes d’attente, l’opposition au complet, à l’exception de David Bouillon qui siège comme indépendant, a décidé de lever les voiles. CDH, PTB et Mons en Mieux ont ainsi voulu marquer un geste fort pour dénoncer un manque de respect.

"C’est du je-m’en-foutisme", fustige Georges-Louis Bouchez de Mons en Mieux. "Ce n’était jamais arrivé en vingt ans, Richard Miller et François Colette le confirment. Cela montre le peu d’investissement de la part de la majorité et remet en cause l’autorité du bourgmestre Nicolas Martin sur ses élus. Je n’attendais plus grand-chose du PS. Mais de la part d’Ecolo qui veut donner des leçons en matière de bonne gouvernance, c’est tout de même interpellant."

Pour Nicolas Martin, le conseil aurait pu avoir lieu. "Je reconnais que c’est à la majorité d’assurer le quorum, mais nous aurions pu tenir le conseil, explique le bourgmestre. Des conseillers malades et sous certificat étaient en train d’arriver. Nous avons proposé à l’opposition de commencer nos travaux en attendant, elle n’a pas voulu le faire et a préféré marquer un geste fort. Ce n’est pas une attitude très constructive."

Ce conseil annulé ne devrait pas être de nouveau convoqué dans les prochains jours. "Nous allons examiner en détail l’ordre du jour pour voir si certains dossiers ne nécessitaient pas urgemment une décision. Si ce n’est pas le cas, nous attendrons la fin des élections pour tenir un nouveau conseil. Le climat sera plus serein", prédit Nicolas Martin.

Cette annulation pourrait tout de même avoir une conséquence insolite dans la cité du Doudou. Le règlement sur l’affichage électoral devait en effet être approuvé par le conseil communal. Il se pourrait dès lors que les panneaux publics brillent eux aussi par leur absence.