C’est une bourgmestre pour le moins remontée qui a souhaité dénoncer, ce jeudi, l’état de la N524, une route qui permet de relier Lens et le village d’Herchies, dans la commune voisine de Jurbise. Ce mercredi soir, Isabelle Galant était en effet appelée par la police. Cette dernière venait une fois encore de constater des dégâts occasionnés à deux véhicules qui circulaient sur cette voirie et qui n’ont malheureusement pu éviter les nids-de-poule.

"C’est loin, très loin, d’être un cas isolé", peste Isabelle Galant. "Je suis très régulièrement contactée par des personnes dont les véhicules sont abimés à cause de l’état de cette route. Nous leur demandons évidemment de prendre contact avec la Région wallonne, car il s’agit d’une route régionale. Mais je ne sais plus à quel saint me vouer pour faire bouger les choses. Nous interpellons régulièrement le SPW, sans succès. Rien n’est prévu sur cette voirie dans leur plan d’investissement 2020-2026."