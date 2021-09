Malgré les assouplissements qui se multiplient, le contexte sanitaire reste sensible. Pour les organisateurs d’événements, cette incertitude pousse à prendre davantage de précautions. C’est ainsi que du côté du semi-marathon de Mons, on a décidé de jouer la carte de la prudence et d’anticiper certaines mesures qui pourraient être imposées le jour J.

"Aux vues d’une situation sanitaire encore emprunte de nombreuses incertitudes, nous souhaiterions anticiper les demandes éventuelles des autorités au jour J", confirme l’organisation "Dans un souci d’organisation et de logistique, Chronorace enverra cette semaine un e-mail aux participants, les invitant à introduire leur covid safe ticket (CST)." Le lien restera valable jusqu’au 6 octobre.

Le covid safe ticket devra, dans tous les cas, être encodé en ligne avant la reprise du dossard. "Il sera toujours possible de présenter son covid safe ticket au moment du retrait mais l’encodage préliminaire est une procédure ayant pour but de raccourcir au maximum les délais lors de retrait." L’organisation souhaite par ailleurs rassurer les coureurs qui ne disposeraient pas encore de leur CST.

"Ils recevront tout de même leur dossard, mais sans la validation qui leur permettre d’entrer dans les box si la situation l’exige. Un stand CST Validation sera prévu sur la Grand-Place de Mons le jour de la course afin de leur permettre de valider leur dossard en présentant un test PCR négatif ou le pass vaccinal."

Et l’organisation d’insister : "Dans l’immédiat, cette demande n’est qu’une mesure de précaution au cas où la situation sanitaire nous oblige à exiger le CST au 10 octobre 2021. Elle nous permettra d’aborder cette journée de fête en toute sérénité." Le rendez-vous est d’ores et déjà donné, reste donc à espérer que les conditions soient réunies pour que l’événement sportif se passe au mieux.