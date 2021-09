Cette année, les Journées du Patrimoine mettent les femmes à l'honneur. Le CPAS de Mons a sauté sur l'occasion pour mettre en lumière ces figures féminines qui ont marqué l'histoire de la Cité du Doudou.

Mais la mission n'est pas évidente, tant les manuels d'histoire ont eu tendance à accorder davantage d'attention aux grands hommes qu'aux grandes femmes. "Si je vous dis Anto-Carte, Léo Collard, Abel Dubois, tous les Montois et les Montoises ou presque savent qui sont ces personnalités masculines. Mais qu’en est-il de Louise de Bouzanton, Marie Joyle ou encore Gabrielle Petit ? Ces femmes ont pourtant tout autant marqué de leur empreinte notre belle Ville ! Il est important de leur rendre hommage", explique Marie Meunier, présidente du CPAS et à l’origine du lancement du Conseil Consultatif Egalité Femmes/Hommes. "L’égalité entre femmes et hommes passe aussi par la valorisation de l’héritage des femmes. Il me semble très important de les unir car, ensemble, ils constituent notre héritage culturel commun, mixte et surtout égalitaire."

Aussi, pour relever le défi, le CPAS lance un appel. Il est donc proposé aux citoyens de rédiger les biographies de ces Montoises d’exception. Des ateliers d’écriture participatifs seront même mis en place en septembre avec la collaboration de Lire à Mons – Réseau montois de lecture publique.

Ces biographies seront dans un premier temps accessibles en ligne sur le site internet de la Ville de Mons et permettront ensuite d’aider les services communaux à ajouter des descriptifs sur les plaques des noms de rue.

Envie de participer? Il suffit de prendre contact avec le Plan de Cohésion sociale du CPAS. Une seule règle à respecter tout de même: votre tante Alberte est sans doute une personne formidable, mais pour intégrer le club des illustres Montoises qui seront mises à l'honneur, il faut que les personnalités proposées soient décédées depuis au moins 50 ans et que leur œuvre ou leur héritage culturel soit remarquable.