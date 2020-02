Auparavant, la course s'élançait de Saint-Ghislain.

Voilà une nouvelle qui intéressera les amateurs de cyclisme mais aussi les habitants de Saint-Ghislain et Mons. Le Grand Prix Pino Cerami ne s'élancera pas de Saint-Ghislain, comme c'était le cas depuis plusieurs années, le 16 juillet prochain. Pour la toute première fois, il a été décidé de déplacer le départ sur la Grand-Place de Mons.

"Les discussions ont abouti et nous sommes heureux, avec l’échevine des sports, Mélanie Ouali d’avoir pu attirer le départ de cette course cycliste professionnelle sur notre territoire", se réjouit Nicolas Martin (PS) le bourgmestre de Mons. "Ce sera un bel événement en ville, au cœur de l’été. Le parcours sera quelque peu modifié pour offrir ce moment qui s’annonce grandiose sur la Grand-Place de Mons."

Si les autorités communales sont si enthousiastes, c'est parce que la ville de Mons n'a plus vu passer de cycliste professionnel sur ses pavés depuis bien longtemps. La dernière fois qu'une course s'est élancée de la Grand-Place, c'était en octobre 2015 à l'occasion du Circuit Franco-Belge, une course par étape qui s'en allait ensuite dans la région de Tournai.

Cette 54e édition du GP Cerami s'annonce donc très spéciale. Après un départ dans la Cité du Doudou, les coureurs prendront la direction de Thuin via la route de Beaumont et se dirigeront ensuite vers les Lacs de l'Eau d'Heure avant de revenir vers le Borinage. Le peloton arrivera à Frameries, comme ces dernières années, où un circuit local de quelques kilomètres sera prévu. L'année dernière, c'est le sprinteur Bryan Coquard qui s'était montré le plus fort.