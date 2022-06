Un nouveau portique lumineux sera installé sur l'E19/A7 à hauteur d'Obourg, a indiqué la Sofico. Le portique sera le sixième et dernier portique à installer sur l'E42-E19/A7 et l'E19/A7 entre Obourg et Familleureux. Son placement nécessitera la fermeture d'une portion de l'autoroute en direction de Mons durant la nuit du 28 au 29 juin. L'E19/A7 sera complètement fermée depuis l'échangeur de Familleureux (E19/A7-A501) jusqu'à l'échangeur n°23 "Nimy-Maisières" ainsi que sur l'E42/A15 depuis Bois d'Haine. Une déviation sera installée via l'échangeur de Bois d'Haine vers l'A501 jusqu'à l'échangeur "Familleureux", puis via la N57 et la N57B vers Soignies, ensuite via la N6 vers l'échangeur n°23 "Nimy-Maisières".

Les travaux nocturnes de remplacement des portiques directionnels rétroéclairés ont débuté les 26 avril sur les autoroutes E42-E19/A7 et E19/A7. Ces travaux représentent un budget de près de 2 millions d'euros HTVA financé par la Sofico.