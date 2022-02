Si le coronavirus occupe depuis deux ans largement les préoccupations sanitaires, il ne faut pas en oublier deux autres fléaux qui restent bien trop prégnants, à savoir le diabète et le cancer. Et la présentation des dernières statistiques socio-économiques du Hainaut a rappelé que notre province n'est pas épargnée. Elle est même plus durement touchée.

Ainsi, en 2019, on recensait en Hainaut 5.280 nouveaux cas de cancer chez les hommes et 4.461 chez les femmes. Pour les premiers, on retrouve les cancers du poumon ou de la prostate dans plus d'un cas sur trois. Du côté des femmes, plus d'un tiers étaient atteintes de cancers du sein. "Par rapport à la Belgique, les taux d’incidence des cancers dans la population wallonne sont plus élevés, quels que soient l’âge et le sexe. Les taux d’incidence hainuyers sont semblables à la moyenne wallonne chez les femmes et plus élevés chez les hommes", commente la députée provinciale Fabienne Devilers.

Quant au diabète, il augmente partout, mais plus fortement dans le Hainaut: +32% en dix ans. C'est chez nous que la situation est la moins favorable. En 2019, dans cette province, 83 hommes et 74 femmes sur 1000 bénéficiaires de l’assurance maladie ont reçu au moins un traitement destiné à soigner leur diabète.

On sait qu'un mode de vie sain peut protéger de ces maladies, tout comme des problèmes de l'appareil respiratoire, première cause de décès dans le Hainaut: une bonne alimentation, la pratique d'activité physique et l'arrêt du tabagisme. "C’est la raison en Hainaut pour laquelle les thématiques du « Manger, Bouger et Respirer » ont été choisies comme axes de travail par l’observatoire de la santé du Hainaut", précise la députée Fabienne Devilers. "Elles visent à aborder la santé dans une approche positive et de promotion de la santé et du bien-être."

La pauvreté aussi constitue un terreau idéal pour les problèmes de santé. On le voit par exemple dans les chiffres de la prévalence du diabète par commune. "Globalement plus haute dans les communes où les indicateurs socio-économiques sont défavorables, elle témoigne des inégalités sociales de santé", conclut Fabienne Devilers.