Le Doudou est programmé le week-end du 7 juin.

Ce jeudi après-midi, le bourgmestre de Mons a annoncé une série de mesures qui seront d'application jusqu'au début du mois d'avril. Le Doudou, lui, est programmé au début du mois de juin. Mais beaucoup de Montois se posent déjà la question de savoir si l'événement de l'année à Mons est déjà menacé par ces annulations qui se succèdent dans tous les coins.

"Il faut avancer au jour le jour", répond Nicolas Martin. "Toutes les mesures que nous prenons actuellement sont des mesures fortes mais qui ont l'objectif d'endiguer la propagation du virus afin que l'on puisse retrouver la vie sociale la plus normale possible et le plus rapidement possible. Pour le Doudou, nous avons "la chance" qu'il tombe un peu plus tard cette année-ci, à savoir le week-end du 7 juin. Nous espérons donc que l'on soit sorti des difficultés d'ici là. Nous resterons en tout cas très vigilants."