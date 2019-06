Mardi, seules quatre personnes ont été arrêtées.

Les derniers fêtards ont quitté le centre-ville dans la nuit de mardi à mercredi. Après une semaine très particulière, rythmée par différents moments forts, la ducasse se clôture sur un bilan policier plutôt positif. Mardi, seules quatre arrestations administratives ont été comptabilisées par la zone de police Mons-Quévy. De même, seuls deux véhicules ont été enlevés pour stationnement sauvage et/ou gênant.

Bien sûr, la soirée de mardi aura été marquée par un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, à savoir l’incendie d’une bonbonne de gaz en haut de la rue d’Havré. Cinq personnes ont été légèrement blessées, une sixième l’a été plus gravement et a été emmenée au centre spécialisé pour les grands brûlés, à Loverval. Par mesure de sécurité, un large périmètre de sécurité autour de la zone concernée avait été établie.

Rappelons que lundi soit, alors que 30 000 personnes étaient rassemblées sur la grand-place pour profiter de la seconde édition de la Doudou Sound Party, 14 personnes avaient été arrêtées pour ivresse et troubles à l’ordre public. Un individu avait également été arrêté judiciairement cette fois suite à une ordonnance de capture à son encontre. Quelques commerçants avaient été rappelés à l’ordre pour diffusion de musique sans autorisation ou ventre d’alcool dans des bouteilles en verre. Un night-shop avait été fermé.

Le bilan s'élève désormais à 144 arrestations depuis mercredi. Dimanche, les policiers ont procédé à 30 arrestations administratives et à une arrestation judiciaire pour des faits de coups et blessures. Samedi, 37 arrestations administratives avaient été enregistrées pour ivresse et troubles à l’ordre public. Un night-shop avait été fermé pour vente de boissons alcoolisées. Le bilan baissait à 26 arrestations administratives et une arrestation judiciaire pour vendredi. Jeudi, on en comptait 18 dont une judiciaire pour coups et blessures. Le premier jour avait été relativement calme, avec 14 arrestations administratives pour trouble à l’ordre public et ivresse.