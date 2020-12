On aura vu Jack s’éteindre de froid dans l’Atlantique, John Coffey se faire griller sur une chaise électrique, William Wallace perdre la tête, Thelma et Louise faire le grand saut ou encore Léon s’exploser à la grenade… Le Festival international du Film de Mons, lui, n’est pas près de tirer sa révérence. Malgré la pandémie de coronavirus, il revient du 5 au 12 mars pour une édition qui s’annonce déjà exceptionnelle.

En 2020, le FIFM avait pu se terminer juste avant le grand confinement, mais il avait dû modifier quelque peu ses plans vers la fin du festival. Le traditionnel gala de clôture était passé à la trappe et une remise des prix en comité restreint était venue boucler cette édition. Pour 2021, les organisateurs ont envisagé tous les scénarios possibles et ont pris leurs dispositions afin de ne pas voir ce grand rendez-vous culturel sacrifié sur l’autel de la crise sanitaire. Même si les plateformes de streaming ont le vent en poupe depuis le confinement, pour le FIFM, il en va de maintenir le feu du septième art.

"La fermeture des salles de cinéma a rappelé la fragilité de ces espaces, mais aussi leur dimension désirable et indispensable dans le processus de découverte des films", explique Maxime Dieu, administrateur délégué. "Le Festival de Mons défendra toujours un modèle de cinéma qui se regarde dans une salle obscure et se partage de manière collective. Nous ajouterons cette année : en toute sécurité."

Depuis plusieurs mois, l’équipe d’organisation du FIFM s’attelle à concilier cette envie de partager le cinéma avec les mesures sanitaires. "Nous avons mené un travail nécessaire de réflexion et d’anticipation, secteur par secteur, afin d’accueillir nos spectateurs, nos partenaires et nos invités dans un environnement agréable, dans le respect des règles en vigueur et avec tous les outils à disposition : masques, gel, maintien des distanciations physiques et des espaces entre les sièges, horaires décalés, accueil réorganisé et ventilation des salles. Plusieurs dispositifs pourront ainsi être déployés en fonction de la situation du moment et de ce que les pouvoirs publics nous permettront", annonce Maxime Dieu.

Le rendez-vous est déjà fixé à travers une affiche faisant référence aux femmes fatales du septième art. Le sujet sera d’ailleurs développé lors du festival, à travers une rétrospective thématique et une conférence en images. Pour lui le rendez-vous est déjà pris : Jaco Van Dormael est le premier invité annoncé pour cette 36é édition. Le réalisateur belge sera mis à l’honneur pour les 30 ans de la sortie de Toto le héros.

Au fil des semaines à venir, les organisateurs dévoileront un peu plus les contours de ce nouveau FIFM. On nous annonce déjà une programmation riche et variée. Les bonnes habitudes ne se perdent pas. Côté tarifs, la place de cinéma est fixée à 5 euros pour toutes les séances à Imagix Mons et à l’Auditorium Abel Dubois. Le Pass sera vendu à 30 euros et offrira l’accès à 12 séances de la programmation avec en prime un kit festivalier incluant goodies et autres bons de réduction offerts par les partenaires culturels et privés du festival.